"البترول": تصحيح أسعار المحروقات أسهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية

أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تحديد سعر البترول في موازنة العام الحالي عند مستوى 76 دولار للبرميل.



وأضاف "الملا"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 89 مليار جنيه.



ولفت إلى أن تصحيح أسعار المحروقات أسهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية.

