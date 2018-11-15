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"الدمرداش" يكشف عدد مزارعي البطاطس فى مصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:46 م
الدمرداش يكشف عدد مزارعي البطاطس فى مصر
عبدالحميد الدمرداش
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رقية جمال
 
قال عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن ارتفاع أسعار البطاطس تم تناولة بطريقة ليس فيها تأني ودراسة للموضوع بشكل جيد.

وأضاف "الدمرداش"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن السنة قبل الماضية قام المزارعين بزراعة كميات كبيرة من البطاطس، وكانت تكلفة مستلزمات الإنتاج عالية فحققوا خسائر كبيرة جدًا، فتم تقليص المساحات المنزرعة بالبطاطس هذا العام.

وتابع، أن الفلاحين عزفوا عن زراعة البطاطس هذا العام خوفًا من تحقيق خسائر، موضحًا أن هناك 200 ألف فلاح يقوموا بزراعة البطاطس في مصر، ولم يتم سؤال الفلاحين عن أسباب المشكلة، وتم تناول الأزمة عن جهل مما أسفر عن إثارة البلبة في الرأي العام.
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