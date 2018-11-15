إحباط محاولة ترويج 39 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بمحطة وقود بطوخ

أحبطت مباحث تموين القليوبية، ترويج أكثر من 39 ألف لتر سولار وبنزين بمحطة تمويل سيارات بطوخ وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية،ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات غير مرخصة بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 39،600 ألف لتر "سولار – بنزين 80، 92 تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

