ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إحباط محاولة ترويج 39 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بمحطة وقود بطوخ

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:45 م
إحباط محاولة ترويج 39 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بمحطة وقود بطوخ
صورة أرشيفية
طباعة
محمد نبيل
 
أحبطت مباحث تموين القليوبية، ترويج أكثر من 39 ألف لتر سولار وبنزين بمحطة تمويل سيارات بطوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية،ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات غير مرخصة بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 39،600 ألف لتر "سولار – بنزين 80، 92 تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المزيد عن: مصر طوخ اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 8:20:06 PM