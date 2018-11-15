عاجل.. بيان من مصر بشأن ما أعلنته السعودية من تحقيقات عن مقتل خاشقجي

تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم، من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.





وتابع بيان صادر عن وزارة الخارجية، ومصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.



