مصطفى بكري عن الشهيد ساطع النعماني: فقد بصره لكنه لم يفقد بصيرته

نعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، ضحية إرهاب الإخوان، والذي أصيب بطلق ناري حينما كان يشغل منصب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، قائلًا: "هؤلاء هم الرجال، فهذا ضابط شرط فقد بصره لكنه لم يفقد بصيرته، وكان يمتلك إحساس كبير بداخله" وهو ماجعله ينتقل من مكان لأخر يطالب المصريين بالوحدة للدفاع عن بلدهم".



