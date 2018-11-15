مصطفى بكري عن الشهيد ساطع النعماني: فقد بصره لكنه لم يفقد بصيرته
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:21 مرقية جمال
نعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، ضحية إرهاب الإخوان، والذي أصيب بطلق ناري حينما كان يشغل منصب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، قائلًا: "هؤلاء هم الرجال، فهذا ضابط شرط فقد بصره لكنه لم يفقد بصيرته، وكان يمتلك إحساس كبير بداخله" وهو ماجعله ينتقل من مكان لأخر يطالب المصريين بالوحدة للدفاع عن بلدهم".
وناشد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، بأن يتخذوا هذا البطل قدوة لهم، معقبًا: "لابد أن نأخذ من هذه الأمثلة عبرة وعظة، بلدنا تستاهل، فهذا البطل لم يكن ينافق ويطبل للسيسي حينما ناشد المصريين بالوحدة خلفه، وإنما كان يعرف الخطر الذي يُحاك ببلدنا".