في أقل من 24 ساعة.. ضبط متهمين بسرقة شقة طبيبة بيطرية بالمحلة الكبرى

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية من ضبط المتهمين فى واقعة سرقة طبيبه بيطرية في أقل من 24 ساعة بمنطقة أبوراضي التابعة لدائرة قسم أول المحلة.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعوه "حمدية. م. م. ا 52 سنة"، طبيبة بيطرية مقيمة بمنطقة أبوراضي أول المحلة، بسرقة المصوغات والمشغولات الذهبية من شقتها الخاصة بذات المنطقة.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة السرقة.



و تبين من تحريات المقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبدالله.ع. ع." 22 سنة، لا يعمل، ومقيم شارع أبوهرجة أول المحلة، و"أدهم م. ف. ع. 33 سنة سائق ومقيم أبوراضي أول المحلة، وضبط المتهمين وبحوزتهم المصوغات والمشغولات الذهبية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.