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اجتماع في الأهلي لمناقشة الجمعية العمومية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:00 م
اجتماع في الأهلي لمناقشة الجمعية العمومية
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علي نبوي
 
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي،برئاسة محمود الخطيب لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بمقر النادي بالجزيرة.


ويستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وكذلك جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من الملفات الخاصة بالنواحي الإنشائية والإدارية في مختلف قطاعات النادي.


وكان الخطيب قد عقد اجتماعا ظهر اليوم مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، لبحث أسباب خسارة الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا، ثم أعقبه اجتماعا أخر مع الثنائي محمد فضل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، وحسام غالي المنسق العام لقطاع الكرة بالنادي.

المزيد عن: محمود الخطيب مجلس الاهلي عمومية الاهلي الخطيب الاهلي
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