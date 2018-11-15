رئيس الأركان: السيسى يتابع كافة فعاليات "درع العرب 1" باعتبارها بداية قوية للتدريبات المشتركة

شهــد الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة والفريق حمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن فهد عبد الله المطير قائد القوات البرية السعودية وعدد من قادة القوات المسلحة للدول العربية، المرحلة الــرئيسية لــتدريبــات " درع العرب-1" الذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين والكويت وبمشاركة مراقبين من الدول العربية الشقيقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية .





وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد فيها أن تدريب " درع العرب 1 " يعد من أهم التدريبات العربية المشتركة التى ساهمت فى نقل وتبادل الخبرات بين مختلف القوات المشاركة وتوحيد المفاهيم لمواجهه التحديات التى تتعرض لها المنطقة، بدأت المرحلة بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام كافه الدول المشاركة أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقه وكفاءة عالية .





واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة المشروع، وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المقاتلة والمعاونة وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة ، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعناصر الإرهابية.





كما قامت الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كذلك تنفيذ أعمال القصف المدفعي ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية ، كما تم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى للاشتباك مع الأهداف الجوية واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة .





ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل المشترك فى تعاون كامل لتحقيق الأهداف التدريبية فى الوقت والمكان المحددين، وأشاد الفريق محمد فريد بمدى التنسيق والتعاون بين القوات العربية المشاركة، معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة فى أكبر التدريبات العربية على أرض مصر وداخل قاعدة محمد نجيب العسكرية ، بما يعزز علاقات التعاون العسكري ويؤكد القدرة على مواجه كافه التهديدات والتحديات التى تواجه أمتنا العربية .





وأشار إلى أن تدريب "درع العرب 1" يستهدف توحيد المفاهيم والمدارس والمؤسسات العسكرية العربية وأن الهدف الأساسي للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على السلام فى المنطقة العربية ضد كافة التهديدات على المستويات الإقليمية والدولية فى ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات للإرهاب.









ونقل رئيس الأركان تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة الوفود المشاركة، مشيراً إلى متابعة الرئيس السيسى والقائد العام لكافة فعاليات وأنشطة التدريب الذى يعتبر بداية قوية للتدريبات العربية المشتركة، متمنياً أن تشارك جميع الدول العربية بمختلف معداتها وقواتها فى تدريب درع العرب القادم.





وأشار الفريق محمد فريد إلى امتلاك القوات المسلحة المصرية لكافة مقومات القوة والكفاءة القتالية وهو ما تم تنفيذه خلال التدريب بإحترافية عالية، ووجهه رسالة طمأنة عن ما حققته العملية الشاملة "سيناء 2018"من نتائج طيبة خاصة للقوات المشاركة شرق قناة السويس بوسط وشمال سيناء، مؤكداً أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان طالما كان فيها جيش قوى لدية القدرة والكفاءة القتالية لحماية الأمن والسلام والاستقرار.





مؤكداً أن تدريب "درع العرب 1" هو امتداد لتدريبات "درع الخليج 1" التى شاركت بها القوات المسلحة المصرية، مشيراً إلى أن الإرهاب ظاهرة تهدد كافة شعوب العالم ويجب على الجميع التكاتف لمواجهتها.





وقد تضمن التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات التى تشهدها المنطقة العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءاً من تدفق القوات المشاركة عبر العديد من المنافذ الجوية والبحرية المصرية واشتملت المراحل الأولى اصطفاف للقوات المشاركة بالتدريب ، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية على الأهداف الثابتة والمتحركة ومن مختلف الأسلحة نهارا وليلاً .





كذلك تنفيذ عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر وتنفيذ رمايات بالمدفعية على الأهداف السطحية كذلك تبادل طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ تمارين دفاع جوى لصد هجوم جوى معادى بالتعاون مع القوات الجوية .





كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على أسلوب الإغارة على جزيرة حاكمه بالمسرح البحرى وتحريرها من العناصر الإرهابية والتدريب على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبى للمصابين .





كذلك تنفيذ عناصر القوات الجوية لطلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام .





كما تم عقد العديد من الدورات العملية للمهندسين العسكريين المشتركين من جميع الدول العربية للتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة وكيفية التعامل مع المكتشف منها ، والتعريف بالمفرقعات وأنواعها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت .





كما تضمن البرنامج تدريب القوات المشاركة على مختلف أجهزة مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، كذلك عقد دورة لتوجيه الطائرات والتهديف بالليزر" JETAC " والتى توفر لقواتنا إمكانية استهداف وتدمير الأهداف الهامة والحيوية للمجموعات الإرهابية داخل المنطقة السكنية بدقة متناهية، حيث تعتبر المحافظة على أرواح الأبرياء والسكان المحليين من أهم محددات عمل القوات المسلحة المصرية فى حربها ضد الإرهاب .





كما نظمت القوات المشاركة ندوة لكبار القادة ، ناقشت العديد من الموضوعات منها التحديات التى تواجه العالم العربى من المنظور العسكرى وكيفية التنسيق والعمل المشترك لمواجهه هذه التحديات.





كما تضمنت المراحل الرئيسية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبرية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لمختلف الدول العربية المشاركة .





يأتي التدريب استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية العربية المشتركة وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول العربية الشقيقة .





حضر المرحلة الرئيسة عدد من الملحقين للدول الشقيقة والصديقة ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية.



