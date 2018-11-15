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خاص.. شيحة يعتذر عن مشروع الـ 1000 محترف

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:03 م
خاص.. شيحة يعتذر عن مشروع الـ 1000 محترف
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الفجر الرياضي
 

 

اعتذر محمد شيحة وكيل اللاعبين عن عدم الاستمرار في مشروع الـ1000 محترف والذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة .

وعلم "الفجر الرياضي" أن شيحة رفض الاستمرار في المشروع الذي كان له جانب كبير في الخطوات الأولى منه وذلك بسبب اعتراضه على بعض النقاط الخاصة بتنفيذ المشروع .

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بريزنتيشن لرعاية المشروع ومن المنتظر أن تكشف عن المدير المسئول واللجنة المكلفة باختصاصات المشروع خلال الفترة القادمة .

المزيد عن: محمد شيحة كورة الرياضه الـ1000 محترف
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