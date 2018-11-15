خاص.. شيحة يعتذر عن مشروع الـ 1000 محترف
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:03 مالفجر الرياضي
اعتذر
محمد شيحة وكيل اللاعبين عن عدم الاستمرار في مشروع الـ1000 محترف والذي ترعاه
وزارة الشباب والرياضة .
وعلم
"الفجر الرياضي" أن شيحة رفض الاستمرار في المشروع الذي كان له جانب
كبير في الخطوات الأولى منه وذلك بسبب اعتراضه على بعض النقاط الخاصة بتنفيذ
المشروع .
وكانت
الوزارة قد أعلنت اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بريزنتيشن لرعاية المشروع
ومن المنتظر أن تكشف عن المدير المسئول واللجنة المكلفة باختصاصات المشروع خلال
الفترة القادمة .
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