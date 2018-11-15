البلاد - السعودية | الجبير : نرفض تدويل قضية خاشقجي ولدينا جهاز قضائي فعال

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قال وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، نرفض تدويل قضية خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي فعال، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.





وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي ، أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدا أن ولي العهد السعودي ليست له أي علاقة بقضية مقتل خاشقجي.





وتابع وزير الخارجية، أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن، مردفا أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران.





وذكر الجبير، أن التحقيقات في قضية خاشقجي تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية. واتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى.





ونوه الجبير في معرض حديثه أن هناك فرقا بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية.





وأعرب وزير الخارجية عن أسفه لمحاولة تسييس قضية خاشقجي، مشددا على التزام المملكة بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل خاشقجي عبر القضاء.



