32 % تراجع بسيولة البورصة الكويتية فى أسبوع الـ 3 جلسات

وشهدت البورصة الكويتية تراجعاً في مستوى السيولة خلال الأسبوع الجاري؛ لتصل إلى 42.28 مليون دينار مقابل 62.44 مليون دينار في الأسبوع الماضي بتراجع 32.3%، في أسبوع اقتصرت تداولاته على 3 جلسات فقط نتيجة الطقس المُضطرب التي تمر به البلاد، وتراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً كما تقلصت التداولات بشكل ملحوظ مقارنة بـالأسبوع الماضي.





وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع 0.04% نزولاً إلى النقطة 5101.77 مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 4103.87 نقطة، بخسائر أسبوعية تُقدر بنحو 2.1 نقطة.





وحقق مؤشر السوق الأول تراجعاً بنسبة 0.04% بإقفاله عند النقطة 4747.2، مقارنة بـإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 4749.08، خاسراً نحو 1.9 نقطة.





كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.04% خلال الأسبوع وصولاً إلى النقطة 5297.04 خاسراً نحو 2.24 نقطة، مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 5299.28 نقطة.





كما تراجعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 37.5%؛ لتصل إلى 331.44 مليون سهم مقابل 530.06 مليون سهم في الأسبوع السابق مباشرة.





وانخفضت الصفقات بنهاية الأسبوع بنسبة 29.2%؛ لتصل إلى 13.35 ألف صفقة مقابل 18.84 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.