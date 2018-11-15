واشنطن: على أوروبا اختيار السوق الأمريكية بدلاً من الإيرانية
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:45 موكالات
حذر الممثل الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، اليوم الخميس، البنوك والشركات الأوروبية المشتركة في مبادرة خاصة للاتحاد الأوروبي، لحماية التجارة مع إيران من تعرضها لخطر العقوبات الأمريكية الجديدة المُعاد فرضها على إيران.
وقال هوك في إيجاز بالهاتف: "البنوك الأوروبية والشركات الأوروبية تدرك أننا سنطبق العقوبات بحزم على هذا النظام الهمجي والعنيف".
وأضاف "أي شركة أوروبية كبيرة ستختار دوماً السوق الأمريكية عن السوق الإيرانية".
وقال هوك في إيجاز بالهاتف: "البنوك الأوروبية والشركات الأوروبية تدرك أننا سنطبق العقوبات بحزم على هذا النظام الهمجي والعنيف".
وأضاف "أي شركة أوروبية كبيرة ستختار دوماً السوق الأمريكية عن السوق الإيرانية".
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