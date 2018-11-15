محافظ البحر الأحمر يحضر افتتاح الموسم السادس من مسابقة "الفيت" بالغردقة

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر حضور افتتاح الموسم السادس من مابقة اللياقة البدنية ELFIT Reebok""، التي ستقام في نادي سينزو الرياضي بمدينة الغردقة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، وسيقام افتتاح المسابقة يوم الأربعاء 21 نوفمبر بمشاركة جميع اللاعبين حاملين أعلام بلادهم في طابور العرض.





من جانبه قال آدم الزغبي مؤسس شركة إن ذا زون سبورت المسئولة عن تنظيم البطولة، أن كل الترتيبات تسير بشكل جيد لتنظيم بطولة تليق باسم مصر، مشيرا إلى أن المشاركين سيتوافدون إلى الغردقة خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم السادس من المسابقة.





وأضاف الزغبي أن إقامة البطولة في الغردقة هذا العام، سوف يجعلها أكثر استمتاعاً من حيث المناظر الطبيعية في البحر الاحمر والأنشطة الرائعة التي ستقام هناك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، لتساهم بشكل قوي في دعم السياحة الرياضية، في ظل حضور عدد كبير من المشاركين الأجانب بصحبة ذويهم وأصدقائهم ومواطنيهم في مصر.





وانتهت اللجنة المنظمة لمسابقة اللياقة البدنية " ELFIT Reebok" من كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة الموسم السادس في نادي سينزو الرياضي بمدينة الغردقة، ويصل عدد المشاركين إلى 550 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة في حدث هو الأهم على مستوى القارة الأفريقية في مسابقات اللياقة البدنية.





وتعتبر بطولة اللياقة البدنية "ELFIT Reebok " أول بطولة للياقة البدنية في مصر تجمع الأوساط الرياضية لخلق الوعي لأسلوب حياة أكثر صحة والتأكيد على أهمية اللياقة البدنية، وتثقيف الناس على نمط حياة أكثر استدامة، وتشمل المنافسات على السرعة والقوة ورفع الاثقال والتحمل والجمباز والتوازن وكل ما له دخل باللياقة البدنية.

يشارك في نهائيات نسخة الموسم الحالي ما يقرب من 550 رياضي يمثلون 40 دولة ما بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وكوستاريكا والدنمارك وفنلندا ورومانيا واسكتلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات والبحرين والسعودية والأردن والكويت ولبنان وجنوب أفريقيا وفلسطين وسوريا.





يذكر أن بطولة "الفيت" تقام سنويا منذ عام 2013 وتعتبر أول بطولة في مجال اللياقة البدنية في مصر ومن أوائل المسابقات في الشرق الأوسط وإفريقيا.