الزمالك يرفض ضم نجم الوداد البيضاوي



وجاء رفض الزمالك بسبب أزمات اللاعب السابقة مع الأندية المختلفة التي لعب لها بجانب هروبه سابقًا من فريق طلائع الجيش.



ويتخوف مسئولو الزمالك من تكرار نفس السيناريو من جانب جيبور حال التعاقد معه مواجهة شبح الأزمات والمشاكل داخل الفريق.



ويبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي مميز لضمه إلى صفوف الفريق في يناير القادم لتعويض النقص العددي الموجود ويضع مسئولو الزمالك مواصفات خاصة في المهام الجديد وعلى رأسها الخبرات وأن يكون دولي.

رفض مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع الليبيري ويليام جيبور مهاجم فريق الوداد المغربي بعد عرضه على الإدارة في الأيام الماضية.