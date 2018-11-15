محافظ الفيوم يلتقي والسفير التنزاني لبحث سبل التعاون المشترك بجامعة الفيوم (صور)

التقى اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، والسفير عيسى سليمان منصور سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والاستثماري، خلال الحفل الذي أقامته جامعة الفيوم بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالتنسيق مع رابطة طلاب جنوب السودان لاستقبال الطلاب الأفارقة الجدد.



حضر اللقاء الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والقنصل جمعة عيسى القنصل التنزاني بمصر، والأستاذ محمد شلتوت منسق العلاقات المصرية التنزانية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من الطلاب الأفارقة بالجامعة.



بدأ الحفل بالسلام الوطني لدول مصر وتنزانيا والسودان، وتم عرض فيلم تسجيلي لأهم المقومات السياحية والأثرية للفيوم، وبيانًا لأهم كليات ومعاهد الجامعة، كما تضمن العرض انجازات معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.



أشار محافظ الفيوم خلال الحفل إلى أن مصر ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، كما رحب بالسفير التنزاني والوفد المرافق له والطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل التعاون المشترك في برامج التبادل الطلابي وإيفاد أعضاء هيئة تدريس مختلف الجامعات المصرية للتدريس بجامعات دول حوض النيل إضافة لمجالات المياه والزراعة والسياحة والصحة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.



وأضاف محافظ الفيوم بأن تلك اللقاءات تؤكد على عمق وتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوثيق عرى التواصل مع كافة الدول وفتح أبواب جديدة للحوار، مشيرًا إلى أن عام 2019 عام إفريقيا باعتبار مصر رئيسًا للاتحاد الإفريقى خلال هذا العام.



ومن جهته أعرب سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية عن بالغ سعادته باللقاء، كما رحب بالتعاون مع الجانب المصري ممثلًا فى محافظة الفيوم من خلال جامعتها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى أن تنزانيا تمثل العمق الاستراتيجى لمصر داخل أفريقيا، وتعتبر مصر البوابة الرئيسية بالشمال الشرقي لكافة الدول الإفريقية.



كما أكد رئيس جامعة الفيوم بأن الصلات بين مصر وأفريقيا عمومًا ودول حوض النيل خاصة علاقات ممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد لقاءً تعريفيًا وجاري دراسة لعقد بروتوكول تعاون بين الجانب التنزاني والجانب المصري ممثلًا في محافظة الفيوم من خلال الجامعة في المجال العلمي، لافتًا إلى أنه جاري الإعداد لإقامة معرض للمنتجات المصرية بدولة تنزانيا خلال شهر ديسمبر القادم.



وعلى هامش اللقاء تابع محافظ الفيوم جانبًا من ورشة عمل التحكم في العدوى بالمستشفيات التى يشارك فيها طلاب جامعة الفيوم المصريين منهم والوافدين.