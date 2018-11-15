رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من "أبو العروسة"

بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي، تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بإحدى الشقق بمنطقة الهرم بالجيزة.





وقالت رانيا فؤيد شوقي ، إنها استمرت في تصوير مشاهدها في اللوكيشن الخاص بها لنحو 17 ساعة متصلة.. معربة عن سعادتها بالتعاون مع أسرة المسلسل بالكامل.





وأوضحت أن أسرة المسلسل بدأت تصوير مشاهد الجزء الثاني من العمل منذ شهر تقريبا، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم منتصف العام المقبل.





وأشارت إلى أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.





ولفتت رانيا إلى أن الجزء الثاني من المسلسل يشهد العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة، مشيرة إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



