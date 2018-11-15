نادية الجندي: الحكم على الفنان بعمره فكرة خاطئة

أكدت الفنانة نادية الجندي أن الحكم على الفنان بعمره فكرة خاطئة تماما لأن المقياس الحقيقي للفنان ليس عمره أو شكله أو مظهره ، لأن الموهبة هي الأساس .





وقالت ، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الفنان في هوليوود يعمل حتى النفس الأخير، وهذا يكون له دافع معنوي كبير للفنان ، وأشارت إلى أنها لا تهتم بما يقال عنها ، رغم أنها تقبل النقد القائم على موضوع وقضية، وليس الهادم الذي يهدف الى التجريح.





وأوضحت أنها تستعد لتقديم مسلسل وفيلم فكرتيهما مختلفتان وجديدتان بالنسبة لها ، وستبدأ تنفيذهما خلال الفترة المقبلة ، وقالت " إن المسلسل يناقش قضية مهمة والفيلم فكرته مختلفة وجديدة".





وأشارت نادية الجندي إلى أنها لا تريد الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العملين، لحين البدء فعليا في تنفيذهما.







