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نادية الجندي: الحكم على الفنان بعمره فكرة خاطئة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:40 م
نادية الجندي: الحكم على الفنان بعمره فكرة خاطئة
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أ ش أ
 
أكدت الفنانة نادية الجندي أن الحكم على الفنان بعمره فكرة خاطئة تماما لأن المقياس الحقيقي للفنان ليس عمره أو شكله أو مظهره ، لأن الموهبة هي الأساس .

وقالت ، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الفنان في هوليوود يعمل حتى النفس الأخير، وهذا يكون له دافع معنوي كبير للفنان ، وأشارت إلى أنها لا تهتم بما يقال عنها ، رغم أنها تقبل النقد القائم على موضوع وقضية، وليس الهادم الذي يهدف الى التجريح.

وأوضحت أنها تستعد لتقديم مسلسل وفيلم فكرتيهما مختلفتان وجديدتان بالنسبة لها ، وستبدأ تنفيذهما خلال الفترة المقبلة ، وقالت " إن المسلسل يناقش قضية مهمة والفيلم فكرته مختلفة وجديدة".

وأشارت نادية الجندي إلى أنها لا تريد الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العملين، لحين البدء فعليا في تنفيذهما.


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