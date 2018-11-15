نتنياهو يعتبر العقوبات الأمريكية على إيران خطوة مهمة لإحلال السلام

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران السيد براين هوك، تطورات الملف الإيراني.

واعتبر نتنياهو خلال اللقاء الذي عقد في القدس على ان العقوبات الأميركية على إيران أنها تشكل خطوة مهمة لإحلال السلام في المنطقة والعالم.

وبحسب بيان صدر عن ديوان نتنياهو، اليوم الخميس، قال نتنياهو: "أهنئ الرئيس ترامب وطاقمك على فرض العقوبات الصارمة على إيران. هذه هي أهم خطوة اتخذتموها ضد القوة الأكثر عدوانية في المنطقة التي يجب وقفها. العقوبات تشكل خطوة أمريكية مهمة في الطريق نحو إحلال السلام في منطقتنا وفي العالم".

من جانبه قال المبعوث الأمريكي هوك: "بعد فرضنا العقوبات مجددا نستطيع أن نمس بجميع القنوات المالية التي تستخدمها إيران من أجل تمويل حماس وحزب الله والبرنامج الصاروخي وكل تهديد إيراني آخر على السلام والأمن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تطبيق الحزمة الثانية يوم 5 نوفمبر الحالي.