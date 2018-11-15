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ميركل: أسوأ سيناريو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حالة "عدم الاتفاق"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:51 م
ميركل: أسوأ سيناريو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حالة عدم الاتفاق
المستشارة الألمانية- أنجيلا ميركل
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خاطر عبادة
 

رحّبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس بمشروع اتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن أسوأ سيناريو للحالة هو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

 

وفي الوقت الذي تخوض فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة لإنقاذ مشروع الطلاق بعد أن استقال عدة وزراء احتجاجاً، قالت ميركل "أسوأ حالة وأكثرها اضطرابا هو أنه لا يوجد أي نوع من الاتفاق."

وقالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي عن استراتيجية التمثيل الرقمي لحكومتها "عليك أن ترى البدائل ثم تسأل: هل لدينا أساس؟ "آمل أن يكون هذا أساسًا".

وأضافت "لدينا وثيقة على الطاولة اتفقت عليها بريطانيا والاتحاد الاوروبي وعددها 27، ولذا ليس هناك أي سؤال في الوقت الحالي حول ما إذا كنا نتفاوض أكثر".

 

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