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تركيا: بيان السلطات السعودية حول مقتل خاشقجي خطوة إيجابية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:40 م
تركيا: بيان السلطات السعودية حول مقتل خاشقجي خطوة إيجابية
أوغلو
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الفجر السعودي
 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بيان السلطات السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي خطوة إيجابية.


وقد تناول بيان النائب العام، بكل شفافية، كافة التفاصيل الخاصة بأسلوب ارتكاب الجريمة، وبعدد المتورطين بارتكابها، ودور كل منهم، مما يقطع الطريق أمام التسريبات التي انطلقت من عدد من المنصات الصحفية والإعلامية بغرض الإساءة للمملكة العربية السعودية.

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