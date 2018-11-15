رئيسة الحكومة البريطانية محذرة: البديل عن اتفاق بريكست هو التخلي عنه

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، نواب البرلمان من مواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق أو التخلي عن بريكست، إذا لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.

وقالت ماي في كلمتها أمام البرلمان: "يمكننا اختيار الخروج دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن بريكست، أو اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله"، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن بريكست.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، أن البند الأمني المثير للجدل حول الحدود بين جزيرة إيرلندا كان حتمياً، وسيشكل جزءاً من أي اتفاق، مضيفةً أن "مسودة اتفاق البريكست المتفق عليها مع بروكسل أكثر طموحاً عن الاتفاقات مع دول أخرى".