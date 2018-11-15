ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيسة الحكومة البريطانية محذرة: البديل عن اتفاق بريكست هو التخلي عنه

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:26 م
رئيسة الحكومة البريطانية محذرة: البديل عن اتفاق بريكست هو التخلي عنه
رئيسة الحكومة البريطانية
طباعة
وكالات
 

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، نواب البرلمان من مواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق أو التخلي عن بريكست، إذا لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.

 

وقالت ماي في كلمتها أمام البرلمان: "يمكننا اختيار الخروج دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن بريكست، أو اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله"، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن بريكست.

 

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، أن البند الأمني المثير للجدل حول الحدود بين جزيرة إيرلندا كان حتمياً، وسيشكل جزءاً من أي اتفاق، مضيفةً أن "مسودة اتفاق البريكست المتفق عليها مع بروكسل أكثر طموحاً عن الاتفاقات مع دول أخرى".

المزيد عن: رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بريكست بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 3:20:05 PM