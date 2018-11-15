ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مقتل 30 شرطيا فى هجوم لحركة طالبان بولاية فراه الأفغانية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
مقتل 30 شرطيا فى هجوم لحركة طالبان بولاية فراه الأفغانية
الشرطة الأفغانية - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الخميس، مقتل 30 شرطيًا على يد مسلحى حركة "طالبان" فى هجوم وقع فى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بولاية "فراه" غربى البلاد.

 

وقال داد قانى عضو مجلس ولاية فراه -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن حركة طالبان شنت الهجوم على مواقع تابعة للشرطة فى منطقة كاكى صفد بالولاية، حيث بدأ فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء واستمر لأكثر من 4 ساعات.

 

وأضافت الشبكة أن قائد شرطى منطقة "كاكى صفد" كان من بين القتلى، فيما أفاد النائب سميع الله سميم بمقتل 17 فردًا من حركة طالبان فى غارات جوية لأخذ الثأر للضحايا من رجال الشرطة.

 

يذكر أن حركة طالبان شهدت نشاطًا خلال الأشهر الماضية فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى كافة أنحاء أفغانستان، وتقدر مصادر غير رسمية قدر مقتل وإصابة نحو 45 ضابطا وجنديا بشكل يومى.

 

المزيد عن: وقت متاخر من الليل هجوم لحركة طالبان مقتل 30 شرطي طالبان الشرطة الأفغانية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 12:20:02 PM