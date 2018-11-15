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لاجئو الروهينجا يحتجون فى بنجلاديش.. وتأجيل ترحيلهم لبورما

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
لاجئو الروهينجا يحتجون فى بنجلاديش.. وتأجيل ترحيلهم لبورما
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

احتج مئات اللاجئين المسلمين من الروهنجيا في بنجلادش اليوم الخميس ضد أي محاولة لإعادتهم إلى ميانمار "بورما" بعد أن قالت مصادر في بنجلاديش، إنّ عملية الترحيل تم تأجيلها.


وبدأت بنجلاديش الاستعدادات لإعادة مجموعة من الروهينجا المسلمين إلى ميانمار يوم الخميس، وذلك تمشيا مع خطة متفق عليها مع ميانمار في أكتوبر.

 

ولكن كانت هناك شكوك كبيرة حول الخطة وقد عارضتها وكالة اللاجئين ومجموعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، الذين يخشون على سلامة الروهينجا في ميانمار، والعديد من الروهينجا في المخيمات في بنجلاديش، وفقاً لوكالة رويترز.

 

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