وكيل "الزراعة" بالبحر الأحمر يفتتح منفذ بيع منتجات الوزارة بالقصير (صور)

افتتح المهندس فوزى الحضري وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، منفذ بيع منتجات الوزارة بمدينة القصير بمنطقة سوق الخضار بجوار البنك الأهلي، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتوفير جميع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة بجميع مدن المحافظة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة ستقوم بفتح منافذ عديدة في جميع مدن المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مؤكدا أن منفذ مدينة القصير شهد اليوم عقب الافتتاح إقبالا غير مسبوق من المواطنين على منتجات وزارة الزراعة لجودتها وأسعارها المخفضة وأيضا الخضروات والفاكهة.