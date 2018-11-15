ضبط مزارع حول مسكن إلى وكر لتصنيع أسلحة نارية بأبو قرقاص

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، تحت إشراف اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، مزارع منزله إلى وكر لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "مزارع"، 52 سنة، مقيم بناحية بني عبيد بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص؛ بإدارة ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، والاتجار فيها مُتخذًا من دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هشام عسقلاني، رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، من ضبطه بمسكنه وبحوزته 6 قطع سلاح ناري 2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلي و13 طلقة خرطوش وعدد من أجزاء الأسلحة النارية ومجموعة من العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.