شوبير: الأهلي يفاوض 4 لاعبين سوبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يفاوض أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم المارد الأحمر بصفقات سوبر.





وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": " الأهلي يفاوض حسين الشحات لاعب العين الإماراتي واللاعب متمسك بالانضمام إلى الفريق الأحمر في الفترة القادمة".





وأكمل: "الأهلي يرغب بشدة في ضم المدافع السوري أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني لتدعيم خط الدفاع للفريق الأحمر".





وواصل: " الأهلي سيجد صعوبة في التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم منتخب مصر والمقاولون العرب في الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل تمسك فريق الذئاب بخدمات اللاعب لصعوبة موقفه في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن مسؤولي المقاولون رحبوا بالرحيل اللاعب في الانتقالات الصيفية".





واختتم شوبير تصريحاته قائلا: " وادي دجلة سيوافق على انضمام محمد محمود للأهلي بالرغم من صعوبة موقفه في جدول الدوري إذا كان المقابل المالي يرضي طموحات الفريق الدجلاوي برئاسة ماجد سامي ".



