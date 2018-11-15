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"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية لمدة أسبوع

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:56 ص
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية لمدة أسبوع
سقوط أمطار
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ندى محمد
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس، خاصة على المناطق والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى، اليوم الخميس، أن هناك سقوط للأمطار على المناطق الشرقية والغربية من الوجه البحري والقاهرة، تستمر على السواحل الشمالية لمدة أسبوع، و3 أيام بالنسبة للقاهرة.
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