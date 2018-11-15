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الكويت.. أمطار غزيرة وتعليق رحلات الإقلاع وتحذيرات بضرورة البقاء في المنازل (صور)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
الكويت.. أمطار غزيرة وتعليق رحلات الإقلاع وتحذيرات بضرورة البقاء في المنازل (صور)
الكويت
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وكالات
 

تشهد الكويت حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط حالة تأهب قصوى للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتداعياتها.

 

وفي هذا الإطار، علقت السلطات الكويتية جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار العاصمة الأربعاء.

 

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، عن "تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازياً وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات مملكة البحرين والدمام ودبي الدولي".

 

كذلك اتخذت لجنة الدفاع المدني إجراءات متعددة للتعامل مع تجمع المياه والسيول المتوقعة، وانتشرت فرق الإنقاذ والدوريات بهدف فرض السيطرة في المحافظات الست.

 

من جانبها، اتخذت المستشفيات أيضاً كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

 

وفيما تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل حركة الملاحة البحرية في الشويخ والشعبية والدوحة، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في كافة المؤسسات والهيئات والمدارس الخميس.

 

الكويت.. أمطار غزيرة وتعليق رحلات الإقلاع وتحذيرات بضرورة البقاء في المنازل (صور)
الكويت.. أمطار غزيرة وتعليق رحلات الإقلاع وتحذيرات بضرورة البقاء في المنازل (صور)
الكويت.. أمطار غزيرة وتعليق رحلات الإقلاع وتحذيرات بضرورة البقاء في المنازل (صور)
المزيد عن: موجة الطقس السيء تعليق الرحلات امطار غزيرة الكويت البقاء في المنازل
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