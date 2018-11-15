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"ترامب" يعلن تأييده لتشريع يهدف إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
ترامب يعلن تأييده لتشريع يهدف إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية
ترامب
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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لتشريع مقترح يهدف إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك إصلاح السجون ونظام إصدار الأحكام الاتحادي، بشكل لم يحدث من قبل منذ نحو جيل.


ويهدف مشروع القانون إلى مساعدة السجناء في الحصول على التدريب المهني والتدريب الذي يحتاجون إليه ليتم توظيفهم بمجرد الإفراج عنهم، فيما وصفه الرئيس يوم الأربعاء بـ "فرصة ثانية في الحياة".


وقال ترامب :"سنفعل شيئا لم يتم تنفيذه منذ سنوات عديدة وهو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".


وتشير هذه الخطوة إلى رغبة ترامب في العمل بشكل وثيق مع الديمقراطيين بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي انتزع فيها الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب، في حين لايزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ.


ومن المقرر أن يتم تفعيل عمل الكونجرس المنتخب حديثًا في يناير، ويبدو أن ترامب حريص على تمرير الإصلاحات الجديدة في وقت مبكر.


وتعهد بأن مشروع القانون الجديد سيحرص على تقليل احتمالية عودة السجناء إلى الجريمة "بشكل كبير".

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