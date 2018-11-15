حقيقة شخصيات "ميرفت وعيلاء" في "جاءنا البيان التالي" (فيديو)





كشفت الفنانة سلوى محمد على، النقاب عن أصل شخصيات "ميرفت وعيلاء" الشهيرة في فيلم "جاءنا البيان التالي".

وقالت "سلوى"

خلال لقائها الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة من برنامج "معكم" "

إنها ذات مرة ذهبت مع جارة لها إلى المستشفى كانت بحالة ولادة، وكانت تدعى "ميرفت" وزوجها علاء، وقبل أن تضع الزوجة مولودها كانت تصرخ بين حين وآخر قائلة لزوجها: "يا عيلاء"





ولفتت إلى أنها طلبت من المخرج سعيد حامد مخرج فيلم "جاءنا البيان التالي" أن يغير اسم الشخصيتين إلى "ميرفت" و"عيلاء" وقد حدث ذلك.