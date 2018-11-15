ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الشباب والرياضة يستقبل مسئول الطب الرياضي بكندا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:46 ص
وزير الشباب والرياضة يستقبل مسئول الطب الرياضي بكندا
اشرف صبحي
طباعة
الفجر الرياضي
 

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مطيع إسماعيل مسئول الطب الرياضي بكندا وذلك بمكتبة بوزارة الشباب والرياضة.

 

تناول الاجتماع كيفية الاستعانة بالخبرات الكندية في مجال الطب الرياضي وتطبيقها على مجال الطب الرياضي بمصر.

 

وأكد صبحي أهمية وجود مراكز الطب رياضي الحديثة لأجراء الفحوصات والقياسات الطبية اللازمة لأبطال مشروع الموهبة والبطل الاوليمبي في المرحلة القادمة وأشار إلي في رغبته تكامل الجوانب المختلفة في المنظومة الطبية والرياضية للوصول بأبطال مصر إلى مصاف الدول ال10 الأوئل في منصات التتويج المختلفة لجميع البطولات الدولية والعالمية وتحقيق الميداليات الأولمبية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مسئول الطب الرياضي بكندا
وزير الشباب والرياضة يستقبل مسئول الطب الرياضي بكندا
المزيد عن: مسئول الطب الرياضي كندا الرياضه الاخبار الرياضية اشرف صبحي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 7:10:04 AM