مشاهدة مباراة كرواتيا واسبانيا بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم

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بطاقة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم

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موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم

البطولة : دوري الأمم الأوروبية

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : علي محمد علي

الملعب: ماكسيمير ستاديون – كرواتيا

الساعة : 21:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 22.45 مساءًا بتوقيت السعودية



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