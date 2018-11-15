مناقشة علمية حادة بين شيخين بسبب زواج القاصرات (فيديو)



وشدد "الجنايني"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن زواج القاصرات لم يأتي في الكتاب أو السنة، بل يجب أن يتم استئذان الفتاة، فكيف نستأذنها وهي لا تعرف معنى الزواج.



من جانبه قال "نعمان"، على أنه يجب زواج الفتاة الصغيرة، وهذا إجماع المفسرين، مشددًا على أن السن ليس شرطًا من شروط الكفاءة بين الزوجين.

وقع نقاشًا حادًا بين الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، والشيخ حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، بسبب مشكلة زواج القاصرات.