رد ناري من السفير "شاهر نور الدين" على النائبة صفاء الهاشم





ردّ السفير شاهر نورالدين رئيس مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي ورئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، خلال لقائه ببرنامج "أصل الحكاية" مع على قناة الحدث اليوم، بعد الجدل الكبير الذي أثارته بتعليق اعتبر هجومًا على مصر في الفيديو الذي انتشر للنائبة وهي ترد على تصريحات السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، تعليقًا على واقعة اعتداء كويتيات على مقيمة مصرية.وخلال اللقاء شدّد "نور الدين" على أن صفاء الهاشم لا تمثل الشعب الكويتي العظيم وأن العلاقات راسخة بين البلدين، وقام "نورالدين" في بداية حديثه بتمزيق صورة النائبة الكويتية، مشيدا بمواقف مصر مع الكويت بداية من عام 1958 وعام 1990، وسرد تفاصيل كيف وقفت مصر بجانب الكويت وحافظت على أرضها من حرب صدام حسين في وهذا الوقت واستضافة مصر للشعب الكويتي.ووجه "نور الدين" رسالة للنائبة الكويتية، قائلا: "مصر هي من أنقذتكى وانقذت شعب الكويت من أن يمسح من علي الخريطة).