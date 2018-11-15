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شاهد.. لقاء سابق مع الشهيد ساطع النعماني يروي تفاصيل إصابته

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:25 ص
شاهد.. لقاء سابق مع الشهيد ساطع النعماني يروي تفاصيل إصابته
ساطع النعماني
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نعيم يوسف
 
بث برنامج "صح النوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، على قناة LTC الفضائية، لقاء سابق للشهيد ساطع النعماني، تحدث فيه عن إصابته.

وأشار "النعماني" إلى أنه أصيب أثناء فض شغب لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في منطقة بين السرايات، وسافر إلى سويسرا لتلقي العلاج هناك، وظل في غيبوبة تامة لمدة 62 يوما، وتوقفت بعض أعضاء الجسم عن العمل، ثم عادت للحياة مرة أخرى.

وشدد على أنه "مش مكسوف"، أو معترض على الإصابة التي أصيب بها والحالة التي وصل لها لأن هذه إرادة الله.

يُذكر أن "النعماني"، وافته المنية، الأربعاء، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق اسمه على ميدان النهضة.
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