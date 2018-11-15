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أحمد رفعت: تحاملت في أحد المباريات على نفسي بسبب الإصابة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
أحمد رفعت: تحاملت في أحد المباريات على نفسي بسبب الإصابة
احمد رفعت
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ريهام عبد المحسن
 

صرح أحمد رفعت نجم الزمالك بأن النادي يمتلك أفضل مواهب في الكرة المصرية.

 

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"اتدرب حالياً مع ناشئي الزمالك ونمتلك أفضل مواهب في الكرة المصرية".

 

وأضاف :"لو لعبت في الزمالك سأكون سعيدا ولو لم ألعب سأكون حزين وسأفضل الإحتراف في أي نادي".

 

واختتم رفعت تصريحاته قائلاً: "تحاملت في أحد المباريات على نفسي بسبب الإصابة وخسرنا المباراة وخرجنا من البطولة ولم يدافع عني أحد بسبب تدني مستواي".

 

 

 

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