أحمد رفعت: تحاملت في أحد المباريات على نفسي بسبب الإصابة

صرح أحمد رفعت نجم الزمالك بأن النادي يمتلك أفضل مواهب في الكرة المصرية.

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"اتدرب حالياً مع ناشئي الزمالك ونمتلك أفضل مواهب في الكرة المصرية".

وأضاف :"لو لعبت في الزمالك سأكون سعيدا ولو لم ألعب سأكون حزين وسأفضل الإحتراف في أي نادي".

واختتم رفعت تصريحاته قائلاً: "تحاملت في أحد المباريات على نفسي بسبب الإصابة وخسرنا المباراة وخرجنا من البطولة ولم يدافع عني أحد بسبب تدني مستواي".