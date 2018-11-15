أحمد رفعت: تحاملت في أحد المباريات على نفسي بسبب الإصابة
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:29 صريهام عبد المحسن
صرح أحمد رفعت نجم الزمالك بأن النادي يمتلك أفضل مواهب في الكرة المصرية.
وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر
:"اتدرب حالياً مع ناشئي الزمالك ونمتلك أفضل مواهب في الكرة المصرية".
وأضاف :"لو لعبت في الزمالك سأكون سعيدا ولو لم ألعب
سأكون حزين وسأفضل الإحتراف في أي نادي".
واختتم رفعت تصريحاته قائلاً: "تحاملت في أحد المباريات
على نفسي بسبب الإصابة وخسرنا المباراة وخرجنا من البطولة ولم يدافع عني أحد بسبب تدني
مستواي".