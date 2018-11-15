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اليوم.. أجيري يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة تونس

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
اليوم.. أجيري يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة تونس
خافيير اجيري
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محمد الصو
 

يعقد عصر اليوم الخميس، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا بمؤتمرات ملعب برج العرب، للتحدث عن مواجهة الفراعنة أمام تونس بالتصفيات الإفريقية.

 

ومن المفرر أن يحضر المؤتمر أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، باعتباره قائدًا للفراعنة، لتوضيح مدى استعدادات بلاده للمواجهة المرتقبة.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي مساء غدٍ على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل
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