اليوم.. كورال أطفال مصر يحيي حفلا بجامعة القاهرة









يشارك كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب بالحفل المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، والذي سيقام اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساءا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل وضمن الموسم الثقافي للجامعة.





وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة كورال أطفال مصر والتي تم اطلاقها عام 2014 تأتى في إطار ايمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية وهي احدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة مستهدفة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية والموهوبين بالغناء أو الاستعراض أو العزف مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج.





ويعد الحفل الذي سيقام غدا في جامعة القاهرة هو الحفل رقم 36 لكورال أطفال مصر منذ انشاء المبادرة ويشارك في الكورال 95 ابنا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض.





ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية واوبرا إيطالي واحتفالا بالمولد النبوي الشريف سيتم تقديم مجموعة رائعة من الأغاني الدينية تقدمها فتاة من ذوى الاعاقة البصرية.





وتهدف تلك المبادرة الى تغيير النظرة المجتمعية للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم مع إعادة دمجهم بالمجتمع ومؤخرا قام المايسترو سليم سحاب بإجراء اختبارات أداء لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي والدفاع الاجتماعي لضم عدد أكبر من الأبناء الموهوبين فنيا لتنمية مواهبهم وتعديل سلوكهم حيث تم اختبار 267 ابن وابنة وتم اختيار 162 ابن وابنة من 25 مؤسسة سيتم تأهيليهم وتدريبهم تمهيدا لضمهم للفريق



