طارق يحيى بعد توليه قيادة سموحة: "اللي خايف يروح"
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:04 صريهام عبدالمحسن
كشف طارق يحيى المدير الفني الجديد لسموحة بأن هدفه مع الفريق السكندري هو الوصول للمربع الذهبي.
وقال يحيى في تصريحات
تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"أشكر فرج عامر على ثقته وأتمنى أن يحالفني الحظ
مع سموحه والذي لم يحالفني مع بتروجيت في الفترة الأخيرة وأشكر مسئولي بتروجيت وجهازه
الفني".
وأضاف: "هدفي
مع سموحة الوصول للمربع الذهبي والحفاظ على المنافسة في الدوري".
وتابع: "ميزة
أني قبلت قيادة سموحة عقب رحيلي عن بتروجيت مباشرة وهذا يدل على أنه مرغوب في".
واختتم يحيى تصريحاته
قائلاً: "أتمنى تقديم آداء جيد ونتائج جيدة (واللي خايف يروح)".
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