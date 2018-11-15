ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق يحيى بعد توليه قيادة سموحة: "اللي خايف يروح"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
طارق يحيى بعد توليه قيادة سموحة: اللي خايف يروح
طارق يحيى
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

كشف طارق يحيى المدير الفني الجديد لسموحة بأن هدفه مع الفريق السكندري هو الوصول للمربع الذهبي.

 

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"أشكر فرج عامر على ثقته وأتمنى أن يحالفني الحظ مع سموحه والذي لم يحالفني مع بتروجيت في الفترة الأخيرة وأشكر مسئولي بتروجيت وجهازه الفني".

 

وأضاف: "هدفي مع سموحة الوصول للمربع الذهبي والحفاظ على المنافسة في الدوري".

 

وتابع: "ميزة أني قبلت قيادة سموحة عقب رحيلي عن بتروجيت مباشرة وهذا يدل على أنه مرغوب في".

 

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً: "أتمنى تقديم آداء جيد ونتائج جيدة (واللي خايف يروح)".

 

المزيد عن: طارق يحى سموحة الرياضه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 2:10:01 AM