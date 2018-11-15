طارق يحيى بعد توليه قيادة سموحة: "اللي خايف يروح"

كشف طارق يحيى المدير الفني الجديد لسموحة بأن هدفه مع الفريق السكندري هو الوصول للمربع الذهبي.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"أشكر فرج عامر على ثقته وأتمنى أن يحالفني الحظ مع سموحه والذي لم يحالفني مع بتروجيت في الفترة الأخيرة وأشكر مسئولي بتروجيت وجهازه الفني".

وأضاف: "هدفي مع سموحة الوصول للمربع الذهبي والحفاظ على المنافسة في الدوري".

وتابع: "ميزة أني قبلت قيادة سموحة عقب رحيلي عن بتروجيت مباشرة وهذا يدل على أنه مرغوب في".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً: "أتمنى تقديم آداء جيد ونتائج جيدة (واللي خايف يروح)".