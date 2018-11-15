"الكهرباء": تركيب 250 ألف عداد ذكي بشكل تجريبي (فيديو)



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة مهتمة برفع جودة التغذية الكهربائية لكي تكون الخدمة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغير العدادات القديمة التي يوجد بها مشاكل في القراءات إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وحداثة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك عداد كهربائي جديد ذكي، خلاف العداد مسبوق الدفع، وتم تجريبه في بعض المناطق من خلال تركيب 250 ألف عداد ذكي يتميز بالتكنولوجيا العالية والسهولة في الاستخدام.



