أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء 14-11-2018
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني: "مصر كانت متقدمة في كل حاجة"
قال الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني وسليل أسرة محمد علي، إن "مصر كانت متقدمة في كل حاجة، وأول بلد صورها الأخوان لوميير بالكاميرا السينمائية".
وزير الزراعة: أزمة البطاطس من المستحيل أن تتكرر مرة أخري
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أزمة البطاطس من المستحيل أن تتكرر مرة أخرى.
السيسي يصدر قرارًا بتغيير اسم ميدان النهضة إلى الشهيد ساطع النعماني
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة.
خالد عكاشة: مصر هددت "نتنياهو" بهذا الأمر حال عدم وقف إطلاق النار في غزة
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن مصر هددت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من ملف الوساطة بين فلسطين وإسرائيل إذا لم تقم تل أبيب بوقف إطلاق النار.
"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس.. وتحذر المواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية منذ أول أمس متمثلة في سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن هذا الطقس سيستمر معنا إلى نهاية هذا اليوم.
رئيس مجلس الأمة الكويتي: لن ينجح أحد في إثارة الفتنة بيننا وبين المصريين
أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه لن ينجح أحد في إثارة فتنة بين الشعبين المصري والكويتي.
"الكهرباء" تحذّر المواطنين: ممنوع الاقتراب من أي مهمات كهربائية وقت هطول الأمطار
حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين من الاقتراب من أي مهمات كهربائية خاصة وقت هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم، والاتصال على رقم 121 في حالة حدوث أي عطل، متابعًا: "الأحوال مستقرة"
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني: "مصر كانت متقدمة في كل حاجة"
قال الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني وسليل أسرة محمد علي، إن "مصر كانت متقدمة في كل حاجة، وأول بلد صورها الأخوان لوميير بالكاميرا السينمائية".
وزير الزراعة: أزمة البطاطس من المستحيل أن تتكرر مرة أخري
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أزمة البطاطس من المستحيل أن تتكرر مرة أخرى.
السيسي يصدر قرارًا بتغيير اسم ميدان النهضة إلى الشهيد ساطع النعماني
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة.
خالد عكاشة: مصر هددت "نتنياهو" بهذا الأمر حال عدم وقف إطلاق النار في غزة
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن مصر هددت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من ملف الوساطة بين فلسطين وإسرائيل إذا لم تقم تل أبيب بوقف إطلاق النار.
"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس.. وتحذر المواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية منذ أول أمس متمثلة في سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن هذا الطقس سيستمر معنا إلى نهاية هذا اليوم.
رئيس مجلس الأمة الكويتي: لن ينجح أحد في إثارة الفتنة بيننا وبين المصريين
أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه لن ينجح أحد في إثارة فتنة بين الشعبين المصري والكويتي.
"الكهرباء" تحذّر المواطنين: ممنوع الاقتراب من أي مهمات كهربائية وقت هطول الأمطار
حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين من الاقتراب من أي مهمات كهربائية خاصة وقت هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم، والاتصال على رقم 121 في حالة حدوث أي عطل، متابعًا: "الأحوال مستقرة"
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