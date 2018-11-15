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برلماني عن إلغاء الجمارك مع أوروبا يناير المقبل: "نفسنا نشوف حاجة بترخص"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
برلماني عن إلغاء الجمارك مع أوروبا يناير المقبل: نفسنا نشوف حاجة بترخص
النائب محمد البدراوي
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أمنية فوزي
 
أكد النائب محمد البدراوي، عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك مع أوروبا عن يناير المقبل.

وأضاف "البدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc مساء الأربعاء، أن وزير الصناعة أكد لهم بالبرلمان على تطبيق.

وتابع: "نفسنا نشوف حاجة بترخص السنة الجاية، نفسنا المستهلك يشعر بانخفاض الأسعار".
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