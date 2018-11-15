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"التموين": بعض الأسر تعتبر حق المتوفي في البطاقة "إرث"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:13 ص
التموين: بعض الأسر تعتبر حق المتوفي في البطاقة إرث
تموين - ارشيفية
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن عدد المستفيدين من منظومة الخبز ارتفع إلى 82 مليون مواطن في الوقت الراهن.

وقال "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قاعدة بيانات مستحقي الدعم من السلع التموينية تحتوي على مليون شخص متوفى، وأسرته تعتبر حقه في التموين إرث.

وأشار إلى أنه لا يمكن وقف منظومة الخبز لإجراء إصلاحات على منظومة التموين، منوهًا إلى أن مواجهة تسرب الدعم أقوى قرار اتخذه وزير التموين.
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