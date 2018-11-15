"رسلان": تعميم "الحنفيات الموفرة" على جميع الوزارات والمصالح الحكومية

كشف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، تفاصيل تجربة تركيب وزارة الأوقاف حنفيات موفرة بمساجد مصر.



وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الأربعاء، أن الشركة بدأت في هذه التجربة منذ 3 سنوات في محاولة لترشيد استخدام المياه، وتم تجربتها في المباني الخاصة بالشركة وساهمت في توفير من 30-40 % من كمية المياه المستهلكة.



وتابع، أنه نظرًا لتكلفة هذه الحنفيات العربية انتظروا قليلًا، وتم البدء مع المؤسسات الوطنية متمثلة في هيئة التصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لتصنيع هذه القطع، لافتًا إلى أن هذه الحنفيات تعتمد بشكل أساسي على حلقة كاوتش لها القدرة على تحديد كمية المياة التى تخرج من الحنفية، وتركيب هذه القطعة بالحنفية يساهم في تخفيض ضغط المياه.



ونوه، إلى أن رئيس الوزراء اتخذ قرار بتعميم هذه الفكرة على جميع الوزارات والمصالح الحكومية بما فيها وزارة الأوقاف التى كانت سباقة في هذا المجال.

