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نيفين جامع: تيسير الإجراءات أهم من الحوافز المادية لأصحاب المشروعات الصغيرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:07 ص
نيفين جامع: تيسير الإجراءات أهم من الحوافز المادية لأصحاب المشروعات الصغيرة
الدكتورة نيفي جامع
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تسهيل وتيسير الإجراءات تعتبر حافزًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت "جامع"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الأربعاء، أن تسهيل الإجراءات وتسهيلها يعتبر أهم من الحوافز المادية.

وتابعت: "لدينا شباك واحد على مستوى الجمهورية يساعد في استخراج المستندات والأوراق الرسمية في كل المجالات".
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