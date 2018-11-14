ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نيتفلكس تفاجئ جمهور Chilling Adventures of Sabrina بحلقة جديدة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:44 م
نيتفلكس تفاجئ جمهور Chilling Adventures of Sabrina بحلقة جديدة
نيتفلكس
طباعة
الفجر الفني
 
أعلنت شبكة نيتفلكس عن مفاجأة لكل محبى مسلسل "Chilling Adventures of Sabrina " حيث إن الشبكة ستطرح حلقة متميزة في 14 ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الكريسماس.

Chilling Adventures of Sabrina يدور حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، والسحر، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.

المسلسل من بطولة ريتشارد كويل، لوسى ديفيس، تاتى جابرييل، ميشيل جوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، فرصة بيردومو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، جاز سنكلير. حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".
المزيد عن: نيتفلكس نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار نيتفلكس أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 12:50:00 AM