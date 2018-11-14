نيتفلكس تفاجئ جمهور Chilling Adventures of Sabrina بحلقة جديدة

أعلنت شبكة نيتفلكس عن مفاجأة لكل محبى مسلسل "Chilling Adventures of Sabrina " حيث إن الشبكة ستطرح حلقة متميزة في 14 ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الكريسماس.





Chilling Adventures of Sabrina يدور حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، والسحر، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.



