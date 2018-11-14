نيتفلكس تفاجئ جمهور Chilling Adventures of Sabrina بحلقة جديدة
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:44 مالفجر الفني
أعلنت شبكة نيتفلكس عن مفاجأة لكل محبى مسلسل "Chilling Adventures of Sabrina " حيث إن الشبكة ستطرح حلقة متميزة في 14 ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الكريسماس.
Chilling Adventures of Sabrina يدور حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، والسحر، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.
المسلسل من بطولة ريتشارد كويل، لوسى ديفيس، تاتى جابرييل، ميشيل جوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، فرصة بيردومو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، جاز سنكلير. حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".
المزيد عن: نيتفلكس نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار نيتفلكس أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018