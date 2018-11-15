اليوم.. استكمال مرافعة "دومة" في أحداث مجلس الوزراء

تستكمل، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي.





وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.



