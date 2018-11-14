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الداخلية الكويتية: إغلاق كلي وجزئي لبعض الطرق بسبب الأمطار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:31 م
الداخلية الكويتية: إغلاق كلي وجزئي لبعض الطرق بسبب الأمطار
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وكالات
 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق بعض الطرق كليًا وجزئيًا بسبب الأمطار الغزيرة وغير المتوقفة، التي تشهدها الكويت منذ صباح اليوم وحتى الآن، وتجمعات المياه الناجمة عنها.


وناشدت الداخلية الكويتية مجددًا المواطنين والوافدين، عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت حاليًا.


يشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في موانىء الشويخ، والدوحة، والشعيبة مؤقتا، بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري، نتيجة كثافة هطول الأمطار.


وكان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، قد توقع أن تشهد الكويت بحلول الساعات الأولى من مساء اليوم الأربعاء، اشتداد غزارة الأمطار المتفرقة الحالية، لافتا إلى أن الكويت تشهد حاليا عدم استقرار في الطقس، وهطول أمطار متفرقة، ستكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق بحلول المساء؛ وذلك حتى صباح الجمعة المقبلة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.

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