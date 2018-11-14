العائدون إلى "كرسي المذيع".. أحمد حلمي وأمير كرارة يعلنان العد التنازلي

تستعد القنوات الفضائية، لعرض برامج نجوم الفن، الذين قرروا العودة إلى "كرسي المذيع"، مثل يسرا، أمير كرارة، وأحمد حلمي، وسبقهم النجم شريف منير، بعرض برنامج "أنا وبنتي" عبر قناة on e الفضائية، وتشاركه التقديم ابنته خبيرة التجميل والإعلامية أسما شريف منير، والنجم أشرف عبدالباقي، ببرنامج "قهوة أشرف" عبر قناة "الحياة".





ويبدأ النجم أحمد حلمي، عرض برنامجه الجديد "Little Big Stars- نجوم صغار"، يوم السبت القادم، عبر شبكة قنوات mbc الفضائية، والبرنامج نسخة عربية من برنامج Little" "Big Shots، وضيوفه من الأطفال الموهبين في مجالات الغناء والشعر والرسم، وغيرها.





ويستعد النجم أمير كرارة، لانطلاق حلقات برنامجه الجديد "سهرانين" ، عبر قناة on e الفضائية، بعد تأجيل عرضه في 9 من نوفمبر الجاري، لحين الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه، ويشهد البرنامج استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.



