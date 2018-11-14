عاجل.. مدرب الأهلي يوجه خطر الإقالة في هذه الحالة

وجه مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رسالة إلى محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، بضرورة الفوز على الوصل الإماراتي في البطولة العربية.





وتأتي تلك الرسالة في ظل غضب الجمهور الأهلي من فقدان اللقب الأفريقي على يد الترجي التونسي ولتعويض الصورة السيئة التي ظهر بها الأحمر.





وويتوقع أن يتم إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فى حالة توديع الفريق للبطولة العربية أمام الوصل فى إياب دور الـ16 المقرر له يوم 22 الشهر الجاري.









جدير بالذكر فأن لقاء الذهاب في برج العرب قد انتهى بهدفين لمثلهما، وأصبح الأهلي مطالب بالفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور التالي واستكمال مشوار البطولة.



